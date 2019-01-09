9 Янв. 2019 2019-01-09T10:42:15+03:00

В Старом Селе Сафоновского района сгорел дом худрука ДК, люди просят о помощи. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области

Люди остались без одежды и крыши над головой из-за пожара

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Смолян просят помочь семье худрука ДК из Старого Села Сафоновского района. Люди остались без одежды и крыши над головой после страшного пожара, который произошел ночью 3 января в их доме, сообщается в паблике «В Сафоново» ВКонтакте.

Двое взрослых и трое их детей будут благодарны любой поддержке неравнодушных жителей Смоленщины.

По информации пресс-службы регионального МЧС России, страшный пожар в деревне произошел в 19.20. На месте происшествия работали несколько автоцистерн из 14-й пожарной части и шесть огнеборцев. Несмотря на большие силы, брошенные на ликвидацию ЧП, отстоять дом не удалось.