Смолян просят помочь семье худрука ДК
Смолян просят помочь семье худрука ДК из Старого Села Сафоновского района. Люди остались без одежды и крыши над головой после страшного пожара, который произошел ночью 3 января в их доме, сообщается в паблике «В Сафоново» ВКонтакте.
Двое взрослых и трое их детей будут благодарны любой поддержке неравнодушных жителей Смоленщины.
По информации пресс-службы регионального МЧС России, страшный пожар в деревне произошел в 19.20. На месте происшествия работали несколько автоцистерн из 14-й пожарной части и шесть огнеборцев. Несмотря на большие силы, брошенные на ликвидацию ЧП, отстоять дом не удалось.
В Старом Селе Сафоновского района сгорел дом худрука ДК, люди просят о помощи. ФОТО: скриншот ВКонтакте.