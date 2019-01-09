Смоляне жалуются на фермеров у «Рандеву»
Смоляне обсуждают в социальных сетях работу фермерского рынка на Тенишевой. Люди недовольны тем, что продавцы сельхозпродукции захламляют территорию возле исторического кладбища, сообщает «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.
Горожане опубликовали в социальной сети снимок мусорного контейнера, переполненного коробками от продукции, и указывают, что все это оставляют за собой продавцы павильонов.
Также негодования у горожан вызывает вечная пробка от костела в сторону рынка. Автомобилистам нередко приходится выезжать на встречку, чтобы объехать колонну машин, припаркованную у кладбища.
Смоляне жалуются на фермеров у «Рандеву». ФОТО: ВКонтакте