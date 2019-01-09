Смоляне жалуются на фермеров у «Рандеву»

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:12:01+03:00

Жители областного центра обвиняют продавцов сельхозпродукции в том, что те захламляют территорию возле исторического кладбища

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Смоляне обсуждают в социальных сетях работу фермерского рынка на Тенишевой. Люди недовольны тем, что продавцы сельхозпродукции захламляют территорию возле исторического кладбища, сообщает «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Горожане опубликовали в социальной сети снимок мусорного контейнера, переполненного коробками от продукции, и указывают, что все это оставляют за собой продавцы павильонов.

Также негодования у горожан вызывает вечная пробка от костела в сторону рынка. Автомобилистам нередко приходится выезжать на встречку, чтобы объехать колонну машин, припаркованную у кладбища.