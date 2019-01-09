Продавец с Авито в Смоленске познакомилась с мошенником

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:50:40+03:00

Продавец с Авито в Смоленске наткнулась на мошенника. ФОТО: pixabay.com

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Продавец с Авито в Смоленске наткнулась на мошенника, когда продавала газовую плиту, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» в ВКонтакте.

По словам смолянки, ей позвонил мужчина с московского номера и сообщил, что первым делом переведет всю сумму за товар на карту. Женщина продиктовала данные. После покупатель попросил ее сообщить дату окончания карты. Сообразив, что эти сведения являются закрытыми, смолянка ответила отказом. Неизвестный бросил трубку.

Продавец с Авито в Смоленске наткнулась на мошенника. ФОТО: скриншот ВКонтакте.

Участники группы отмечают, что они также довольно часто общались с мошенниками. К счастью, во всех случаях люди проявляли бдительность и не шли на поводу у мошенников.