2019-01-09T12:15:15+03:00
Происшествия

В Смоленске маршрутка столкнулась с трамваем

На улице 25 Сентября образуется пробка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске маршрутка столкнулась с трамваем. ФОТО: drive2_smolensk.В Смоленске маршрутка столкнулась с трамваем. ФОТО: drive2_smolensk.
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Маршрутка не поделила дорогу с трамваем днем 9 января, сообщает drive2_smolensk ВКонтакте. ДТП произошло на улице 25 Сентября напротив ТРЦ «Макси». Автомобилисты сообщают, что на дороге образовался затор. Прекращено движение «рогатых» в сторону Поповки и центра. О пострадавших ничего не говорится.

Ранее журналисты «Комсомольской правды» – Смоленск» сообщали, что утром 9 ноября произошло несколько незначительных ДТП, что привело к большим пробкам. Также на некоторое время было приостановлено движение трамваев.

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