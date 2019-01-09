В Смоленске маршрутка столкнулась с трамваем
На улице 25 Сентября образуется пробка
В Смоленске маршрутка столкнулась с трамваем. ФОТО: drive2_smolensk.
Изменить размер текста:
Маршрутка не поделила дорогу с трамваем днем 9 января, сообщает drive2_smolensk ВКонтакте. ДТП произошло на улице 25 Сентября напротив ТРЦ «Макси». Автомобилисты сообщают, что на дороге образовался затор. Прекращено движение «рогатых» в сторону Поповки и центра. О пострадавших ничего не говорится.
Ранее журналисты «Комсомольской правды» – Смоленск» сообщали, что утром 9 ноября произошло несколько незначительных ДТП, что привело к большим пробкам. Также на некоторое время было приостановлено движение трамваев.