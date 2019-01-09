2019-01-09T12:29:18+03:00
Происшествия

Смолянка на новый год зарезала сожителя

37-летний мужчина умер в больнице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка на новый год зарезала сожителя. ФОТО: pixabay.comСмолянка на новый год зарезала сожителя. ФОТО: pixabay.com
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Смолянка зарезала своего возлюбленного в новогоднюю ночь. Женщина утверждает, что сожитель сначала избил ее и она защищалась, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

Ссора пары началась после застолья. Сначала мужчина и женщина просто ругались, но после , по предварительным данным, мужчина стал бить свою возлюбленную, а та схватила нож и ударила им в живот обидчику.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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