Смолянка на новый год зарезала сожителя
37-летний мужчина умер в больнице
Смолянка на новый год зарезала сожителя. ФОТО: pixabay.com
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Смолянка зарезала своего возлюбленного в новогоднюю ночь. Женщина утверждает, что сожитель сначала избил ее и она защищалась, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.
Ссора пары началась после застолья. Сначала мужчина и женщина просто ругались, но после , по предварительным данным, мужчина стал бить свою возлюбленную, а та схватила нож и ударила им в живот обидчику.
В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».