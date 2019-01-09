2019-01-09T13:27:52+03:00
Происшествия

Водитель и два пассажира пострадали в ДТП с трамваем в Смоленске

Авария произошла на улице 25 Сентября днем 9 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель и два пассажира получили травмы в ДТП маршрутки и трамвая на улице 25 Сентября в Смоленске днем 9 января, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Инцидент произошел из-за того, что перевозчик не учел боковой интервал. От сильного удара водитель маршрутки и два его пассажира получили различные травмы.

Стоит отметить, что сегодня, 9 января, автомобилисты сообщают о большом количестве ДТП на дорогах областного центра.

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