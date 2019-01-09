Водитель и два пассажира пострадали в ДТП с трамваем в Смоленске
Авария произошла на улице 25 Сентября днем 9 января
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Водитель и два пассажира получили травмы в ДТП маршрутки и трамвая на улице 25 Сентября в Смоленске днем 9 января, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
Инцидент произошел из-за того, что перевозчик не учел боковой интервал. От сильного удара водитель маршрутки и два его пассажира получили различные травмы.
Стоит отметить, что сегодня, 9 января, автомобилисты сообщают о большом количестве ДТП на дорогах областного центра.