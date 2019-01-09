2019-01-09T14:30:02+03:00
Происшествия

Смолян просят помочь с расследованием смертельного ДТП

Страшная авария произошла на трассе в Починковском районе 4 декабря 2018 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян просят помочь с расследованием смертельного ДТП. ФОТО: pixabay.comСмолян просят помочь с расследованием смертельного ДТП. ФОТО: pixabay.com
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Смолян просят помочь с расследованием смертельного ДТП, которое произошло на трассе в Починковском районе 4 декабря 2018 года. В региональном УМВД обращают внимание, что в аварии погибла женщина: в восьмом часу утра она вышла на дорогу и пошла по «зебре». А ехавший на «десятке» водитель сбил ее.

У следователей возникло много вопросов по факту случившегося. Помочь найти ответы на них просят очевидцев. Если вам что-либо известно о случившемся, просьба сообщить информацию по телефону: 8 (4812) 77-46-42, 8-920-313-45-35 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Смоленской области).

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