9 Янв. 2019 2019-01-09T14:50:00+03:00

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Илона Кротова вернулась в команду губернатора Смоленской области Алексея Островского, сообщает пресс-служба ведомства. Сегодня она занимает кресло заместителя губернатора - руководителя представительства администрации Смоленской области при правительстве РФ.

Илона Владимировна родом из Латвии, родилась в семье военнослужащего. В 1987 году с отличием закончила дневное отделение геологического факультета МГУ имени Ломоносова (г. Москва), после чего прошла профессиональную переподготовку на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова (г. Москва).

Илона Владимировна имеет богатый трудовой стаж, который начался 32 года назад. С 2014 по 2016 год была частью команды Алексея Островского.