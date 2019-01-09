2019-01-09T15:59:48+03:00
Общество

Из-за ДТП с трамваем в Смоленске назначена масштабная проверка

Инцидент будут изучать чиновники, дорожники и полиция
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Масштабная проверка назначена в Смоленске после аварии на пересечении улиц 25 Сентября и Рыленкова в Смоленске. Ее инициировали сотрудники администрации. В пресс-службе ведомства пояснили, что ситуацию будут всесторонне изучать специалисты комитета по транспорту и связи, межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Смоленской области и городского ГИБДД.

Напомним, ДТП, в котором пострадали три человека, произошло днем 9 января. Ранее полицейские заявили о росте аварий с участием пассажирского транспорта.

ФОТО: smoladmin.ru

ФОТО: smoladmin.ru

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