Из-за ДТП с трамваем в Смоленске назначена масштабная проверка
Инцидент будут изучать чиновники, дорожники и полиция
ФОТО: pixabay.com
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Масштабная проверка назначена в Смоленске после аварии на пересечении улиц 25 Сентября и Рыленкова в Смоленске. Ее инициировали сотрудники администрации. В пресс-службе ведомства пояснили, что ситуацию будут всесторонне изучать специалисты комитета по транспорту и связи, межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Смоленской области и городского ГИБДД.
Напомним, ДТП, в котором пострадали три человека, произошло днем 9 января. Ранее полицейские заявили о росте аварий с участием пассажирского транспорта.
ФОТО: smoladmin.ru