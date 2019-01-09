2019-01-09T17:02:43+03:00
Общество

На Румянцева в Смоленске ликвидируют «зебру»

Переходить дорогу возле дома №11 будет запрещено
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Румянцева в Смоленске ликвидируют «зебру». ФОТО: pixabay.comНа Румянцева в Смоленске ликвидируют «зебру». ФОТО: pixabay.com
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Пешеходный переход на улице Румянцева в Смоленске ликвидируют в ближайшее время. Об этом сообщил «КП» источник в администрации. Решение приято в связи со сложной дорожной обстановкой на этом участке.

Власти просят смолян с пониманием отнестись к изменениям и не нарушать ПДД, переходя дорогу по привычке.

Ближайший переход с автоматическим регулировщиком движения находится в районе дома №8 на Румянцева. Он соответствует всем требованиям безопасности.

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