На Румянцева в Смоленске ликвидируют «зебру»
Переходить дорогу возле дома №11 будет запрещено
На Румянцева в Смоленске ликвидируют «зебру». ФОТО: pixabay.com
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Пешеходный переход на улице Румянцева в Смоленске ликвидируют в ближайшее время. Об этом сообщил «КП» источник в администрации. Решение приято в связи со сложной дорожной обстановкой на этом участке.
Власти просят смолян с пониманием отнестись к изменениям и не нарушать ПДД, переходя дорогу по привычке.
Ближайший переход с автоматическим регулировщиком движения находится в районе дома №8 на Румянцева. Он соответствует всем требованиям безопасности.