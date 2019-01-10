Смолянка угрожала маме кочергой

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:45:24+03:00

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Смолянка угрожала маме убийством, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Полицейские не сообщают, по какой причине возник конфликт у женщин. Известно лишь, что время словесной перебранки 47-летняя женщина схватила кочергу и пригрозила ей престарелой маме.

«Мирить» родственников пришлось участковому. Умерив свой пыл, задержанная во всем призналась. В полиции говорят, что наказание за угрозы женщине вряд ли удастся избежать. По УК РФ ей грозит до двух лет тюрьмы.