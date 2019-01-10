2019-01-10T07:45:24+03:00
Происшествия

Смолянка угрожала маме кочергой

Ссора женщин могла закончиться убийством
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянка угрожала маме кочергой. ФОТО: pixabay.comСмолянка угрожала маме кочергой. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Смолянка угрожала маме убийством, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Полицейские не сообщают, по какой причине возник конфликт у женщин. Известно лишь, что время словесной перебранки 47-летняя женщина схватила кочергу и пригрозила ей престарелой маме.

«Мирить» родственников пришлось участковому. Умерив свой пыл, задержанная во всем призналась. В полиции говорят, что наказание за угрозы женщине вряд ли удастся избежать. По УК РФ ей грозит до двух лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поход в бар стоил смолянке 15 тыс. рублей
Житель Сафоново напал на скорую
В Смоленске собираются выбрать нового мэра
На Румянцева в Смоленске ликвидируют «зебру»
Из-за ДТП с трамваем в Смоленске назначена масштабная проверка
Илона Кротова вернулась в команду губернатора Смоленской области
Смолян просят помочь с расследованием смертельного ДТП
Водитель и два пассажира пострадали в ДТП с трамваем в Смоленске
Смолянка на новый год зарезала сожителя
В Смоленске маршрутка столкнулась с трамваем
Продавец с Авито в Смоленске познакомилась с мошенником
Смоляне жалуются на фермеров у «Рандеву»
Смолян просят помочь семье худрука ДК
ДТП в центре Смоленска спровоцировало огромную пробку
В Смоленске снова горел мусор
Пассажиров маршруток на Смоленщине снимают на камеру
Продавец автомобиля доверился мошеннику в Смоленске
В Починковском районе произошла страшная авария
Смолянка едва не зарезала своего соседа
ДТП в Смоленской области унесло жизнь женщины
Работники музея ВОВ выставили детей туристов на мороз