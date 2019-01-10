В Смоленске собираются выбрать нового мэра
Смоленский горсовет сформирует комиссию, которая отберет кандидатов на должность главы города, сообщает пресс-служба органа власти.
Решение будут принимать на 46-й по счету внеочередной сессии. Встреча народных избранников состоится сегодня, 10 января, в 10.00. Соответствующее распоряжение подписал председатель горсовета Юрий Сынкин.
Напомним, экс-руководитель городской администрации снят с должности решением депутатов 21 декабря. Депутаты сделали свой выбор открыто. Ранее за отставку Соваренко высказался губернатор Алексей Островский. Главу региона поддержали представители всех партий региона.
О том, кто претендует на кресло мэра, пока официально не сообщается. По слухам, в городе есть трое достойных на эту должность.
Между тем, уходя экс-глава администрации Владимир Соваренко заявил, что намерен бороться за то, чтобы его восстановили в должности.
В настоящее время исполняет обязанности главы Смоленска Дмитрий Платонов.