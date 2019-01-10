В Смоленске собираются выбрать нового мэра

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:09:25+03:00

В горсовете формируют комиссию, которая рассмотрит кандидатуры на кресло руководителя

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Смоленский горсовет сформирует комиссию, которая отберет кандидатов на должность главы города, сообщает пресс-служба органа власти.

Решение будут принимать на 46-й по счету внеочередной сессии. Встреча народных избранников состоится сегодня, 10 января, в 10.00. Соответствующее распоряжение подписал председатель горсовета Юрий Сынкин.

Напомним, экс-руководитель городской администрации снят с должности решением депутатов 21 декабря. Депутаты сделали свой выбор открыто. Ранее за отставку Соваренко высказался губернатор Алексей Островский. Главу региона поддержали представители всех партий региона.

О том, кто претендует на кресло мэра, пока официально не сообщается. По слухам, в городе есть трое достойных на эту должность.

Между тем, уходя экс-глава администрации Владимир Соваренко заявил, что намерен бороться за то, чтобы его восстановили в должности.

В настоящее время исполняет обязанности главы Смоленска Дмитрий Платонов.