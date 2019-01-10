Житель Сафоново напал на скорую
Врачи уговаривали мужчину поехать в больницу
Житель Сафоново напал на скорую. ФОТО: pixabay.com
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Житель Сафоново напал на врачей скорой помощи, сообщают местные жители через паблик «Неважное в Сафоново | Подслушано» ВКонтакте.
Бригада приехала на вызов и хотела забрать нетрезвого человека, который, по словам автора сообщения, сильно отморозил себе руки. Но пациент уверял врачей, что с ним все в порядке. После долгих уговоров между врачами и мужчиной завязалась драка.
Конфликт был исчерпан лишь после приезда полицейских: дебошира «запихнули» в багажник и отправили в отдел.
Ранее журналист «Комсомольской правды» – Смоленск» сообщал, как в новогоднюю ночь ссора сожителей привела к внезапной смерти мужчины.