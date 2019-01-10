2019-01-10T09:35:27+03:00
Происшествия

Поход в бар стоил смолянке 15 тыс. рублей

Девушка лишилась документов, денег и планшета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Поход в бар стоил смолянке 15 тыс. рублей. ФОТО: pixabay.comПоход в бар стоил смолянке 15 тыс. рублей. ФОТО: pixabay.com
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Поход в бар стоил смолянке 15 тыс. рублей: в тот момент, когда девушка ушла танцевать, ее знакомый взял сумку и забрал себе все содержимое, рассказали в пресс-службу УМВД России по Смоленской области. Переложив документы, деньги и планшет, мужчина выбросил нужную вещь на улице и снова вернулся в бар.

Вернувшись с танцпола, девушка опешила: вещей за столиком уже не было. А знакомые, находившиеся вместе с ней, не смогли предположить, кто мог пойти на преступление.

Найти воришку удалось полицейским благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Ранее судимый 40-летний житель Сафоново находится под стражей. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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