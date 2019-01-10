ДТП спровоцировало пробку в центре Смоленска
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ДТП спровоцировало пробку в центре Смоленска. ФОТО: ВКонтакте.
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ДТП произошло утром 10 января на перекрестке дорог Кирова – Николаева, сообщают участники группы drive2_smolensk соцсети ВКонтакте.
Автомобилисты сообщают, что проезд в сторону «трех дорог» сильно затруднен. Также сложности с движением наблюдаются на Румянцева в сторону Кирова.
О ДТП с травмаями ничего не сообщается, сегодня на муниципальном транспорте можно добраться без пробок, иронизируют пользователи социальных сетей.
Напомним, утром 9 января, на перекрестке 25 Сентября и Рыленкова произошло ДТП с участием ПАЗика и трамвая. Травмы получили три человека. Чиновники заявили о масштабной проверке перевозчиков.