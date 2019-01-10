2019-01-10T09:49:53+03:00
Происшествия

ДТП спровоцировало пробку в центре Смоленска

Авария на физинституте спровоцировала затор на нескольких городских улицах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ДТП спровоцировало пробку в центре Смоленска. ФОТО: ВКонтакте.ДТП спровоцировало пробку в центре Смоленска. ФОТО: ВКонтакте.
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ДТП произошло утром 10 января на перекрестке дорог КироваНиколаева, сообщают участники группы drive2_smolensk соцсети ВКонтакте.

Автомобилисты сообщают, что проезд в сторону «трех дорог» сильно затруднен. Также сложности с движением наблюдаются на Румянцева в сторону Кирова.

О ДТП с травмаями ничего не сообщается, сегодня на муниципальном транспорте можно добраться без пробок, иронизируют пользователи социальных сетей.

Напомним, утром 9 января, на перекрестке 25 Сентября и Рыленкова произошло ДТП с участием ПАЗика и трамвая. Травмы получили три человека. Чиновники заявили о масштабной проверке перевозчиков.

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