ДТП спровоцировало пробку в центре Смоленска

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:49:53+03:00

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ДТП произошло утром 10 января на перекрестке дорог Кирова – Николаева, сообщают участники группы drive2_smolensk соцсети ВКонтакте.

Автомобилисты сообщают, что проезд в сторону «трех дорог» сильно затруднен. Также сложности с движением наблюдаются на Румянцева в сторону Кирова.

О ДТП с травмаями ничего не сообщается, сегодня на муниципальном транспорте можно добраться без пробок, иронизируют пользователи социальных сетей.

Напомним, утром 9 января, на перекрестке 25 Сентября и Рыленкова произошло ДТП с участием ПАЗика и трамвая. Травмы получили три человека. Чиновники заявили о масштабной проверке перевозчиков.