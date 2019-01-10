Губернатор рассказал об умершем смолянине Анатолии Лукьянове
Губернатор Алексей Островский рассказал об ушедшем из жизни 9 января 2019 года, последнем Председателе Верховного Совета СССР. Глава региона назвал его смерть «потерей для государства»:
- Он беспокоился о будущем России и ее гражданах, - сказал Алексей Островский.
Жизнь Анатолия Лукьянова оборвалась на 89-м году жизни.
Анатолий Иванович родился в семье военнослужащего, после окончания юрфака МГУ трудился в Совете министров Советского Союза. Участвовал в подготовке проекта Конституции 1977 года. После многих лет в политике в декабре 1993-го избран в депутаты Госдумы от Смоленской области. В дальнейшем дважды переизбирался.
Редакция «Комсомольской правды» – Смоленск» приносит искренние соболезнования родным и близким Анатолия Лукьянова.