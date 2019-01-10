Губернатор рассказал об умершем смолянине Анатолии Лукьянове

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:05:52+03:00

Алексей Островский заявил, что уход из жизни последнего Председателя Верховного Совета СССР – «потеря для государства»

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Губернатор Алексей Островский рассказал об ушедшем из жизни 9 января 2019 года, последнем Председателе Верховного Совета СССР. Глава региона назвал его смерть «потерей для государства»:

- Он беспокоился о будущем России и ее гражданах, - сказал Алексей Островский.

Жизнь Анатолия Лукьянова оборвалась на 89-м году жизни.

Анатолий Иванович родился в семье военнослужащего, после окончания юрфака МГУ трудился в Совете министров Советского Союза. Участвовал в подготовке проекта Конституции 1977 года. После многих лет в политике в декабре 1993-го избран в депутаты Госдумы от Смоленской области. В дальнейшем дважды переизбирался.

Редакция «Комсомольской правды» – Смоленск» приносит искренние соболезнования родным и близким Анатолия Лукьянова.