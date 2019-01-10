Смоленский следком пригрозил тюрьмой за сосульки

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:20:27+03:00

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Следователи регионального СКР напомнили об уголовной ответственности за сосульки, которые травмируют прохожих. В ведомстве заявили, что первыми в случае трагедии будут отвечать собственники домов, руководители УК и предприниматели.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева отметила, что в разные годы от падения глыб страдали не только взрослые, но и дети. И попросила от имени руководителя ведомства всех ответственных незамедлительно устранить угрозу, висящую над головами прохожих.

В то же время, смолянам, ежедневно передвигающимся по городу пешком, также необходимо быть бдительными и не ходить под крышами, ведь, опасные места не всегда огорожены.