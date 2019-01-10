2019-01-10T10:48:22+03:00
Общество

В Сафоново открылся кинотеатр

Посмотреть фильмы на большом экране теперь можно в первом микрорайоне города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Сафоново открылся кинотеатр, пишут местные жители в социальных сетях. Посмотреть фильмы на большом экране теперь можно ежедневно в первом микрорайоне города на улице Октябрьская.

Местные жители с радостью восприняли эту новость, отметив, что открытие зала ждали давно.

– Еще с детства ждал кинотеатр в этом маленьком городке, большой экран, отличный звук, достаточно сидячих мест, не большой зал, но я и не собирался там в прятки играть, – написал местный житель.

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