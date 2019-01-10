В Сафоново открылся кинотеатр
Посмотреть фильмы на большом экране теперь можно в первом микрорайоне города
ФОТО: pixabay.com
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В Сафоново открылся кинотеатр, пишут местные жители в социальных сетях. Посмотреть фильмы на большом экране теперь можно ежедневно в первом микрорайоне города на улице Октябрьская.
Местные жители с радостью восприняли эту новость, отметив, что открытие зала ждали давно.
– Еще с детства ждал кинотеатр в этом маленьком городке, большой экран, отличный звук, достаточно сидячих мест, не большой зал, но я и не собирался там в прятки играть, – написал местный житель.