2019-01-10T11:02:38+03:00
Экономика

На Смоленщине появится экспортный стандарт

Регион вошел в «десятку» областей, где будет внедряться проект
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Смоленщине появится экспортный стандарт. ФОТО: pixabay.comНа Смоленщине появится экспортный стандарт. ФОТО: pixabay.com
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Экспортный стандарт 2.0 будет внедрен на Смоленщине, сообщили журналисту «Комсомольской правды» – Смоленск» в пресс-службе обладминистрации.

Наш регион вошел в «десятку» областей, где будут испытывать проект.

Стандарт направлен на обновление экспортной среды с учетом региональных особенностей. Его внедрение в конечном итоге будет способствовать «совершенствованию системы поддержки экспорта в Смоленской области, а также созданию благоприятной экспортной среды, появлению новой и развитию уже существующей инфраструктуры».

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