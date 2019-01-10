Футбольный фанат задержался в Смоленске после чемпионата мира
Нелегала из Саудовской Аравии пришлось вернуть домой принудительно
Футбольный фанат задержался в Смоленске после чемпионата мира. ФОТО: r67.fssprus.ru
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Судебные приставы принудительно отправили домой футбольного фаната, приехавшего на Чемпионат мира по футболу летом прошлого из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба ведомства.
Мигрант не смог самостоятельно купить билет на самолет. Мужчину обнаружили в Смоленской области. В УФССП поясняют, что у мужчины истек срок визы, и посадочный талон пришлось приобрести за федеральные деньги.
Отмечается, что, если нелегал еще раз попадется в поле зрения полиции на территории России, ему будет грозить уголовная ответственность.