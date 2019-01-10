10 Янв. 2019 2019-01-10T12:00:20+03:00

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Смоленская полиция раскрыла новогоднее убийство местного жителя. Трагедия произошла 1 января в одной из деревень Ярцевского района. По словам сотрудников регионального УМВД России, тело мужчины на пороге дома нашла его мать, приехавшая навестить сына.

Выяснилось, что накануне погибший выпивал со знакомыми, а потом лег спать. Днем к нему зашел нетрезвый односельчанин, и между мужчинами возникла ссора. Конфликт закончился убийство хозяина дома.

Подозреваемый в убийстве задержан. Теперь ранее имевшему проблемы с законом мужчине 1958 года рождения грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.