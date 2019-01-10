В Смоленской области «выросли» счета за тепло
Стоимость одной гигакалории «потяжелела» почти на 40 рублей
В Смоленской области «выросли» счета за тепло. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коммунальные счета за тепло выросли в Смоленской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. Стоимость одной гигакалории теперь составляет 2363,03 рубля, что на 1,7 процентов больше, чем в минувшем году. Подорожание равно почти 40 рублям.
Квитанции с новым счетом за уют и комфорт в доме жители региона получат уже в феврале.
К слову, это не единственное подорожание в 2019 году. Также с появлением очередной квитанции смоляне начнут больше платить за свет, воду, водоотведение и газ. И отдельно за вывоз ТБО.
Следующий рост цен запланирован на 1 июня 2019 года. Повышение будет немногим больше – 2,4%.