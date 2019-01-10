2019-01-10T14:54:15+03:00
Политика

В Смоленске готовы выбрать главу города

В течение семи дней в областном центре выберут членов комиссии, которые отберут кандидатов на кресло градоначальника
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске готовы выбрать главу города. ФОТО: Смоленского городского Совета.В Смоленске готовы выбрать главу города. ФОТО: Смоленского городского Совета.
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Депутаты Смоленского городского Совета дали старт началу формирования конкурсной комиссии, которая впоследствии выберет нового главу города, сообщает пресс-служба органа власти.

Решать, кто достоит занять кресло градоначальника, будут шесть человек: троих вправе предложить губернатор, остальных - депутаты. Комиссия будет формироваться в течение семи дней. Назначать членов будут на сессии горсовета открытым голосованием.

Главу администрации Смоленска выберут за два месяца.

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