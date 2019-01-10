В Смоленске готовы выбрать главу города
В течение семи дней в областном центре выберут членов комиссии, которые отберут кандидатов на кресло градоначальника
В Смоленске готовы выбрать главу города. ФОТО: Смоленского городского Совета.
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Депутаты Смоленского городского Совета дали старт началу формирования конкурсной комиссии, которая впоследствии выберет нового главу города, сообщает пресс-служба органа власти.
Решать, кто достоит занять кресло градоначальника, будут шесть человек: троих вправе предложить губернатор, остальных - депутаты. Комиссия будет формироваться в течение семи дней. Назначать членов будут на сессии горсовета открытым голосованием.
Главу администрации Смоленска выберут за два месяца.