В Смоленске готовы выбрать главу города

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:54:15+03:00

В течение семи дней в областном центре выберут членов комиссии, которые отберут кандидатов на кресло градоначальника

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Депутаты Смоленского городского Совета дали старт началу формирования конкурсной комиссии, которая впоследствии выберет нового главу города, сообщает пресс-служба органа власти.

Решать, кто достоит занять кресло градоначальника, будут шесть человек: троих вправе предложить губернатор, остальных - депутаты. Комиссия будет формироваться в течение семи дней. Назначать членов будут на сессии горсовета открытым голосованием.

Главу администрации Смоленска выберут за два месяца.