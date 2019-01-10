10 Янв. 2019 2019-01-10T16:56:02+03:00

В сети обсуждают ДТП с полицейской машиной в Смоленске. ФОТО: drive2_smolensk.

«Нива» и «Приора» столкнулись на Свердлова днем 10 января

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Пользователи соцсетей обсуждают ДТП, в котором патрульная «Нива» и «Лада Приора» не поделили дорогу на Свердлова.

Руководитель прес-службы регионального УМВД России Наталья Гуреева пояснила корреспонденту «Комсомольской правды» – Смоленск», что в аварии никто не пострадал, ущерб причинен лишь автомобилям. Также устанавливается виновник аварии.

На кадрах видно, что легковушке причинены значительные повреждения. Но, вместе с тем, люди, ставшие свидетелями инцидента, даже не поспешили на помощь и не поинтересовались нужна ли кому-то из участников происшествия помощь.