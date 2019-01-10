В сети обсуждают ДТП с полицейской машиной в Смоленске
«Нива» и «Приора» столкнулись на Свердлова днем 10 января
В сети обсуждают ДТП с полицейской машиной в Смоленске. ФОТО: drive2_smolensk.
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Пользователи соцсетей обсуждают ДТП, в котором патрульная «Нива» и «Лада Приора» не поделили дорогу на Свердлова.
Руководитель прес-службы регионального УМВД России Наталья Гуреева пояснила корреспонденту «Комсомольской правды» – Смоленск», что в аварии никто не пострадал, ущерб причинен лишь автомобилям. Также устанавливается виновник аварии.
На кадрах видно, что легковушке причинены значительные повреждения. Но, вместе с тем, люди, ставшие свидетелями инцидента, даже не поспешили на помощь и не поинтересовались нужна ли кому-то из участников происшествия помощь.
ДТП с патрульной машиной в Смоленске.! другой источник