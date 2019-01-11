В Смоленске рванул паропровод

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:31:26+03:00

Множество машин разбиты камнями и кирпичами, поднявшимися в воздух вместе с паром на несколько десятков метров

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Порыв паропровода произошел в промышленной зоне на улице Индустриальная в Смоленске, сообщают сотрудники филиала ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация». Коммунальное ЧП произошло днем 10 января.

ФОТО: ГТРК "Смоленск"

По словам очевидцев, фонтан из пара, воды и кирпичей вырос на несколько десятков метров над землей и накрыл припаркованный транспорт. Некоторые смоляне, рискуя жизнью, ринулись к своим машинам, чтобы отогнать. Удалось не всем. У транспорта выбило стекла, побиты крыши и капоты. К счастью, никто из людей не пострадал.

Прохудившийся паропровод питал завод радиодеталей. Подачу пара остановили. Крупное коммунальное ЧП не отразилось на работе социальных учреждений города, а также на отоплении жилых домов.

В «Квадре» отмечают, что в настоящее время специалисты разбирают причины случившегося и ведут работы. Также определяется объем нанесенного вреда.