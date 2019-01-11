2019-01-11T06:43:31+03:00
Общество

На трамвайных путях заменят плитку в Смоленске

Работы пройдут 11 января на проспекте Гагарина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
На трамвайных путях заменят плитку в Смоленске. ФОТО: администрация города Смоленска.На трамвайных путях заменят плитку в Смоленске. ФОТО: администрация города Смоленска.
Изменить размер текста:

На трамвайных путях заменят плитку, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Работы пройдут 11 января в районе дома №5 по проспекту Гагарина.

Причину, по которой пути решили отремонтировать зимой, не называют. Автомобилистов лишь просят быть внимательными при проезде дороги в этом месте. О дате начала и окончания работ не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция просит помощи у свидетелей смертельного ДТП в центре Смоленска
В Смоленске сломанная фура заблокировала дорогу
Почти 3 млн рублей задолжали работникам заправки в Смоленской области
В честь Патриарха Кирилла в Смоленске пройдет большой концерт
Смолянин поверил в «бонусы» и лишился денег
В Дроветчино под Смоленском сгорел двухэтажный дом
В Смоленской области мать избила 11-летнего мальчика
Первый льнозавод на Смоленщине заработает в 2019 году
На Индустриальной в Смоленске загорелась Газель
В Смоленске рванул паропровод
В сети обсуждают ДТП с полицейской машиной в Смоленске
В Смоленске готовы выбрать главу города
В Смоленской области «выросли» счета за тепло
Смоленская полиция раскрыла новогоднее убийство
Футбольный фанат задержался в Смоленске после чемпионата мира
На Смоленщине появится экспортный стандарт
В Сафоново открылся кинотеатр
Смоленский следком пригрозил тюрьмой за сосульки
Губернатор рассказал об умершем смолянине Анатолии Лукьянове
ДТП спровоцировало пробку в центре Смоленска
Поход в бар стоил смолянке 15 тыс. рублей
Житель Сафоново напал на скорую