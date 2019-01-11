На трамвайных путях заменят плитку в Смоленске

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-11T06:43:31+03:00

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На трамвайных путях заменят плитку, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Работы пройдут 11 января в районе дома №5 по проспекту Гагарина.

Причину, по которой пути решили отремонтировать зимой, не называют. Автомобилистов лишь просят быть внимательными при проезде дороги в этом месте. О дате начала и окончания работ не сообщается.