На трамвайных путях заменят плитку в Смоленске
Работы пройдут 11 января на проспекте Гагарина
На трамвайных путях заменят плитку в Смоленске. ФОТО: администрация города Смоленска.
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На трамвайных путях заменят плитку, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Работы пройдут 11 января в районе дома №5 по проспекту Гагарина.
Причину, по которой пути решили отремонтировать зимой, не называют. Автомобилистов лишь просят быть внимательными при проезде дороги в этом месте. О дате начала и окончания работ не сообщается.