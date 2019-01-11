2019-01-11T08:43:20+03:00
Происшествия

На Индустриальной в Смоленске загорелась Газель

ЧП произошло под утро 11 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской областиФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области
Изменить размер текста:

Газель загорелась в районе пяти часов утра 11 января, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло на улице Индустриальная в Промышленном районе Смоленска. На сигнал о происшествии выезжала автоцистерна из пожарной части №7 и 7 огнеборцев.

В пресс-службе ведомства уточняют, что пожар в машине возник в моторном отсеке. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты оценивают причину случившегося и подсчитывают сумму ущерба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция просит помощи у свидетелей смертельного ДТП в центре Смоленска
В Смоленске сломанная фура заблокировала дорогу
Почти 3 млн рублей задолжали работникам заправки в Смоленской области
В честь Патриарха Кирилла в Смоленске пройдет большой концерт
Смолянин поверил в «бонусы» и лишился денег
В Дроветчино под Смоленском сгорел двухэтажный дом
В Смоленской области мать избила 11-летнего мальчика
Первый льнозавод на Смоленщине заработает в 2019 году
На трамвайных путях заменят плитку в Смоленске
В Смоленске рванул паропровод
В сети обсуждают ДТП с полицейской машиной в Смоленске
В Смоленске готовы выбрать главу города
В Смоленской области «выросли» счета за тепло
Смоленская полиция раскрыла новогоднее убийство
Футбольный фанат задержался в Смоленске после чемпионата мира
На Смоленщине появится экспортный стандарт
В Сафоново открылся кинотеатр
Смоленский следком пригрозил тюрьмой за сосульки
Губернатор рассказал об умершем смолянине Анатолии Лукьянове
ДТП спровоцировало пробку в центре Смоленска
Поход в бар стоил смолянке 15 тыс. рублей
Житель Сафоново напал на скорую