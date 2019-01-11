На Индустриальной в Смоленске загорелась Газель

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-11T08:43:20+03:00

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Газель загорелась в районе пяти часов утра 11 января, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло на улице Индустриальная в Промышленном районе Смоленска. На сигнал о происшествии выезжала автоцистерна из пожарной части №7 и 7 огнеборцев.

В пресс-службе ведомства уточняют, что пожар в машине возник в моторном отсеке. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты оценивают причину случившегося и подсчитывают сумму ущерба.