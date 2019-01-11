На Индустриальной в Смоленске загорелась Газель
ЧП произошло под утро 11 января
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области
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Газель загорелась в районе пяти часов утра 11 января, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
ЧП произошло на улице Индустриальная в Промышленном районе Смоленска. На сигнал о происшествии выезжала автоцистерна из пожарной части №7 и 7 огнеборцев.
В пресс-службе ведомства уточняют, что пожар в машине возник в моторном отсеке. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.
В настоящее время специалисты оценивают причину случившегося и подсчитывают сумму ущерба.