Первый льнозавод на Смоленщине заработает в 2019 году
Первый льнозавод на Смоленщине заработает в третьем квартале 2019 года. На производстве будут трудиться около 200 человек, пишет «РГ» со ссылкой на генерального директора АПХ «ПРОМАГРО» Константина Клюка.
В настоящее время на предприятии идет активное строительство: созданы складские помещения, весовая, лаборатория и др. Уже на складах хранится около 400 тонн тресты с экспериментальной площадки и фермерских полей.
В планах «ПРОМАГРО» весной 2019 года засеять льном около двух тыс. га в Сафоновском, Ярцевском и Дорогобужском районах, чтобы уже к 2020 году собрать 7 тыс. тонн тресты. Именно тогда первая очередь предприятия будет полноценно функционировать.