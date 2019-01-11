СЕГОДНЯ 09:02 2019-01-11T09:02:33+03:00

Первый льнозавод на Смоленщине заработает в 2019 году. ФОТО: предоставлено АПХ «ПРОМАГРО».

Запустить производство, на котором будут трудиться около 200 человек, намерены в третьем квартале

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Первый льнозавод на Смоленщине заработает в третьем квартале 2019 года. На производстве будут трудиться около 200 человек, пишет «РГ» со ссылкой на генерального директора АПХ «ПРОМАГРО» Константина Клюка.

В настоящее время на предприятии идет активное строительство: созданы складские помещения, весовая, лаборатория и др. Уже на складах хранится около 400 тонн тресты с экспериментальной площадки и фермерских полей.

В планах «ПРОМАГРО» весной 2019 года засеять льном около двух тыс. га в Сафоновском, Ярцевском и Дорогобужском районах, чтобы уже к 2020 году собрать 7 тыс. тонн тресты. Именно тогда первая очередь предприятия будет полноценно функционировать.