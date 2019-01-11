В Дроветчино под Смоленском сгорел двухэтажный дом
Крупный пожар произошел в деревне Дроветчино Смоленского района, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
ЧП произошло в районе восьми утра 10 января на улице Весенняя.
Пламя в считанные минуты окутало двухэтажный жилой дом. Вовремя подоспевшие на место ЧП огнеборцы быстро вынесли из помещений газовые баллоны, из-за которых мог пострадать не один дом на улице, а также спасли восьмерых кроликов.
Другая группа пожарных спасла от огня припаркованный рядом с домом автомобиль.
Полностью сохранить строение не удалось: огонь уничтожил кровлю и внутренние помещения жилища.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.
Специалисты считают, что пожар произошел по электротехнической причине.