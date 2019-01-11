2019-01-11T10:03:31+03:00
Происшествия

В Дроветчино под Смоленском сгорел двухэтажный дом

Огнеборцы успели спасти животных и транспорт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Дроветчино под Смоленском сгорел двухэтажный дом. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской областиВ Дроветчино под Смоленском сгорел двухэтажный дом. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области
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Крупный пожар произошел в деревне Дроветчино Смоленского района, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

ЧП произошло в районе восьми утра 10 января на улице Весенняя.

Пламя в считанные минуты окутало двухэтажный жилой дом. Вовремя подоспевшие на место ЧП огнеборцы быстро вынесли из помещений газовые баллоны, из-за которых мог пострадать не один дом на улице, а также спасли восьмерых кроликов.

Другая группа пожарных спасла от огня припаркованный рядом с домом автомобиль.

Полностью сохранить строение не удалось: огонь уничтожил кровлю и внутренние помещения жилища.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Специалисты считают, что пожар произошел по электротехнической причине.

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