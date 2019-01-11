Смолянин поверил в «бонусы» и лишился денег
Неизвестный, представившийся сотрудником банка, хотел отблагодарить мужчину за пользование картой
Смолянин поверил в «бонусы» и лишился денег. ФОТО: pixabay.com
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Смолянин поверил в «бонусы» и лишился 12-ти тысяч рублей, которые хранились на карте, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Мужчине позвонил неизвестный и представился работником банка. Мошенник сообщил, что за пользование картой ее владельцу положены «бонусы», но для их зачисления необходимо назвать номер «пластика» и трехзначный CVV2-код. Обрадовавшись, смолянин продиктовал все, что от него требовалось. Через несколько минут баланс карты обнулился.
– Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве. – Следователи ждут ответы на запросы от банка о движении денег.