СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-11T10:58:53+03:00

В честь Патриарха Кирилла в Смоленске пройдет большой концерт. ФОТО: ru.wikipedia.org

В Драмтеатре отметят 10-летие его интронизации

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Большой концерт пройдет в Смоленском драмтеатре 25 января, сообщает пресс-служба обладминистрации. Торжество приурочено к 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этот вечер в зале будет звучать музыка, которую исполнят оркестр Смоленской и Псковской филармонии, хор епархии. Среди приглашенных солистов - лауреат премии Фонда Ирины Архиповой, Солист Гамбургской оперы Владимир Байков (баритон).

Напомним, жизненный путь Патриарха связан со Смоленщиной: в течение 25 лет он совершал в регионе архипастырское служение.

Начало концерта в 19.00.

Билеты продаются в кассах Смоленской областной филармонии и у распространителей.

Тел. для справок 8(4812) 38-29-84

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