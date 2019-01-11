В честь Патриарха Кирилла в Смоленске пройдет большой концерт
Большой концерт пройдет в Смоленском драмтеатре 25 января, сообщает пресс-служба обладминистрации. Торжество приурочено к 10-летию интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В этот вечер в зале будет звучать музыка, которую исполнят оркестр Смоленской и Псковской филармонии, хор епархии. Среди приглашенных солистов - лауреат премии Фонда Ирины Архиповой, Солист Гамбургской оперы Владимир Байков (баритон).
Напомним, жизненный путь Патриарха связан со Смоленщиной: в течение 25 лет он совершал в регионе архипастырское служение.
Начало концерта в 19.00.
Билеты продаются в кассах Смоленской областной филармонии и у распространителей.
Тел. для справок 8(4812) 38-29-84
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