Почти 3 млн рублей задолжали работникам заправки в Смоленской области

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-11T11:34:57+03:00

Почти три млн рублей задолжали работникам заправки в Смоленской области. ФОТО: pixabay.com

Люди не получали деньги почти три года

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В Смоленской области директор фирмы задолжала двум работникам более 2,6 млн рублей. Такая сумма набежала с октября 2015 года по август 2018-го, рассказала «Комсомольской правде» – Смоленск» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

Фирма, в которой двое человек трудились за «спасибо», зарегистрирована в Москве. А здесь – на трассе М1 в Гагаринском районе - имела в собственности заправку.

Сегодня следователи принимают меры по устранению нарушения и выясняют, что могло привести к задержке зарплаты.

Расследование уголовного дела продолжается. Руководителю грозит наказание вплоть до лишения свободы.