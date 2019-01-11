В Смоленске сломанная фура заблокировала дорогу
Автомобилисты вынуждены нарушать, чтобы проехать в микрорайоне Южный
В Смоленске сломанная фура заблокировала дорогу. ФОТО: ВКонтакте
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Сломанная фура перегородила полосу движения в микрорайоне Южный, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.
Автомобилисты сообщают, что им приходится выезжать на встречную полосу движения, чтобы проехать по дороге в сторону Рославля.
- В Южном в направлении Рославля сломалась фура. Далее на 7 км камеры в обоих направлениях стоят, - пишут автомобилисты, указывая на проблему.