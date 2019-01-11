2019-01-11T12:22:15+03:00
Происшествия

Полиция просит помощи у свидетелей смертельного ДТП в центре Смоленска

Страшная тройная авария произошла ночью 19 декабря на улице Большая Советская
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: 67.мвд.рфФОТО: 67.мвд.рф
Изменить размер текста:

Полиция просит помочь в расследовании смертельного ДТП в центре Смоленска. Страшная авария, унесшая жизнь молодого мужчины, произошла ночью 19 декабря на улице Большая Советская, напоминают в пресс-службе регионального УМВД России.

Следователи установили, что водитель «Мерседес Бенц Е 350», ехал по Большой Советской в сторону Тухачевского, и на перекрестке у здания МТС врезался в «Рено Логан» и «Ладу Гранта». Автомобили раскидало по проезжей части. Спасатели помогали людям выбраться из искареженного траспорта, а потом еще долго мыли проезжую часть от вылившихся на нее горюче-смазочных материалов.

Полиция просит помочь в расследовании ДТП и сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Смоленской области).

Ранее полицейские придерживались другой версии случившегося: говорилось, что в момент трагедии водитель ехал в другом направлении. Точки над «и» расставила видеозапись столкновения. А вечером того рокового дня появилась информация, что у погибшего водителя «Рено» осталась собака породы хаски, которую тот забрал себе у хозяев, не пожелавших дальше ее воспитывать. Животное удалось быстро пристроить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске сломанная фура заблокировала дорогу
Почти 3 млн рублей задолжали работникам заправки в Смоленской области
В честь Патриарха Кирилла в Смоленске пройдет большой концерт
Смолянин поверил в «бонусы» и лишился денег
В Дроветчино под Смоленском сгорел двухэтажный дом
В Смоленской области мать избила 11-летнего мальчика
Первый льнозавод на Смоленщине заработает в 2019 году
На Индустриальной в Смоленске загорелась Газель
На трамвайных путях заменят плитку в Смоленске
В Смоленске рванул паропровод
В сети обсуждают ДТП с полицейской машиной в Смоленске
В Смоленске готовы выбрать главу города
В Смоленской области «выросли» счета за тепло
Смоленская полиция раскрыла новогоднее убийство
Футбольный фанат задержался в Смоленске после чемпионата мира
На Смоленщине появится экспортный стандарт
В Сафоново открылся кинотеатр
Смоленский следком пригрозил тюрьмой за сосульки
Губернатор рассказал об умершем смолянине Анатолии Лукьянове
ДТП спровоцировало пробку в центре Смоленска
Поход в бар стоил смолянке 15 тыс. рублей
Житель Сафоново напал на скорую