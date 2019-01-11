Полиция просит помощи у свидетелей смертельного ДТП в центре Смоленска

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-11T12:22:15+03:00

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Полиция просит помочь в расследовании смертельного ДТП в центре Смоленска. Страшная авария, унесшая жизнь молодого мужчины, произошла ночью 19 декабря на улице Большая Советская, напоминают в пресс-службе регионального УМВД России.

Следователи установили, что водитель «Мерседес Бенц Е 350», ехал по Большой Советской в сторону Тухачевского, и на перекрестке у здания МТС врезался в «Рено Логан» и «Ладу Гранта». Автомобили раскидало по проезжей части. Спасатели помогали людям выбраться из искареженного траспорта, а потом еще долго мыли проезжую часть от вылившихся на нее горюче-смазочных материалов.

Полиция просит помочь в расследовании ДТП и сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Смоленской области).

Ранее полицейские придерживались другой версии случившегося: говорилось, что в момент трагедии водитель ехал в другом направлении. Точки над «и» расставила видеозапись столкновения. А вечером того рокового дня появилась информация, что у погибшего водителя «Рено» осталась собака породы хаски, которую тот забрал себе у хозяев, не пожелавших дальше ее воспитывать. Животное удалось быстро пристроить.