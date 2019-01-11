2019-01-11T13:30:44+03:00
Общество

Более 360 школьников побывали в смоленских лагерях зимой

На отдыхе дети развлекались и получали лечение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Более 360 школьников побывали в смоленских лагерях зимой. ФОТО: пресс-служба обладминистрации.Более 360 школьников побывали в смоленских лагерях зимой. ФОТО: пресс-служба обладминистрации.
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Более 360 учеников бесплатно отдохнули в смоленских лагерях зимой, сообщает пресс-служба администрации региона. Смена была организована в период каникул с 25 декабря по 10 января.

Часть детей побывали в комплексе «Торпедо» (оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Прудок»), другая – в санатории-профилактории «Кристалл».

Путевки обошлись областному бюджету в четыре миллиона рублей.

Детей на отдыхе вовлекали в различные игры – от познавательных игр, конкурсов и викторин до спортивных состязаний на свежем воздухе.

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