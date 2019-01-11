СЕГОДНЯ 13:43 2019-01-11T13:43:48+03:00

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146 пар заключили браки в Смоленске в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба городской администрации. Месяцем ранее, по данным комитета ЗАГС, молодоженами стали более 150 пар.

В последнем месяце уходящего года на свет появилось 284 младенцев - 132 мальчика и 152 девочки, среди которых есть две двойне. В прошлом месяце родилось 259 детей - 119 мальчиков и 140 девочек. Также в ноябре в городе стало на три двойни больше.