В Смоленске в некоторых домах станут холоднее батареи

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-11T18:18:33+03:00

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В домах на пяти улицах Смоленска немного остынут батареи утром 12 января, сообщает пресс-служба городской администрации. С шести утра сотрудники ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» будут ремонтировать ветхий участок на улице 25 Сентября.

Власти сообщают, что терпеть неудобства людям придется примерно до 22.00.

Батареи могут немного остыть в 74-х многоквартирных жилых домах и 18-ти социально-значимых организациях.

Жителей Смоленска оставят без тепла и воды. ФОТО: pixabay.com

Смолян просят отнестись с пониманием к ситуации и запастись терпением. По информации пресс-службы регионального МЧС, завтра синоптики обещают в городе не такую морозную погоду, как сегодня. Столбик термометра днем опустится до отметки в "минус" 4 градуса.