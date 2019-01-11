В Смоленске требуют снять баннер с рекламой клиники
Городские власти установили, что конструкция нарушает закон
В Смоленске требуют снять баннер с рекламой клиники. ФОТО: smoladmin.ru
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Городские власти недовольны рекламой стоматологической клиники, которую повесили собственники на фасаде одного из домов в центре Смоленска.
- Рекламная конструкция размещена в нарушение Федерального закона «О рекламе», - пояснили в пресс-службе ведомства.
В письме от 19 декабря собственнику здания дали месяц на то, чтобы ее сняли. Еще один документ направлен начальнику областной полиции: в нем власти требуют привлечь виновных к ответственности.