Экс-глава Смоленска подал иск о восстановлении в должности

СЕГОДНЯ 08:16 2019-01-12T08:16:01+03:00

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Экс-глава Смоленска Владимир Соваренко подал иск о восстановлении в должности градоначальника. Бывший руководитель администрации не согласен с решением депутатов городского Совета, которые на заседании 21 декабря 2018 года открыто проголосовали о его досрочной отставке, сообщает «РИА Новости».

О своих намерениях идти в суд Владимир Соваренко заявил сразу же после голосования.

Инициатором отставки Главы был губернатор Алексей Островский, некоторое время назад рекомендовавший народным избранником его кандидатуру на пост руководителя. До работы главой администрации Смоленска Владимир Соваренко занимал пост руководителя областного избиркома.