Смолянин хотел убить родного брата
Родственники поругались по личным мотивам
Смолянин хотел убить родного брата. ФОТО: pixabay.com
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Смолянин угрожал своему брату расправой во время конфликта, который произошел недавно в областном центре. Причиной ссоры стала личная неприязнь, сообщили в региональном УМВД России.
Родственники не смогли решить проблему менее эмоционально. И в ссоре 38-летний мужчина не смог сдержать себя в руках и выпалил все, что пришло ему в голову.
Обидевшись, брат пошел в полицию. Теперь кровному обидчику грозит до двух лет тюрьмы.