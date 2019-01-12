На Кашена в Смоленске произошло двойное ДТП
Из-за столкновения перекрыты две полосы
На Кашена в Смоленске произошло двойное ДТП. ФОТО: drive2_smolensk
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На Кашена в Смоленске произошло ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись в районе шести вечера в субботу, 12 января, у автовокзала недалеко от заправки «Роснефть», сообщает drive2_smolensk ВКонтакте.
На снимке, что автомобилям причинен незначительный материальный ущерб. Однако из-за столкновения перекрыто половина дороги.
Ранее, днем 12 января, подобное ДТП произошло на Краснинском шоссе. Дорогу не поделили «БМВ» и «ВАЗ-2111». Машины встретились в районе остановки «Молокозавод» лоб в лоб. В ДТП также никто из людей не пострадал.