2019-01-12T19:04:02+03:00
Происшествия

На Кашена в Смоленске произошло двойное ДТП

Из-за столкновения перекрыты две полосы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Кашена в Смоленске произошло двойное ДТП. ФОТО: drive2_smolenskНа Кашена в Смоленске произошло двойное ДТП. ФОТО: drive2_smolensk
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На Кашена в Смоленске произошло ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись в районе шести вечера в субботу, 12 января, у автовокзала недалеко от заправки «Роснефть», сообщает drive2_smolensk ВКонтакте.

На снимке, что автомобилям причинен незначительный материальный ущерб. Однако из-за столкновения перекрыто половина дороги.

Ранее, днем 12 января, подобное ДТП произошло на Краснинском шоссе. Дорогу не поделили «БМВ» и «ВАЗ-2111». Машины встретились в районе остановки «Молокозавод» лоб в лоб. В ДТП также никто из людей не пострадал.

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