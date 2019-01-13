Дорогой автомобиль сгорел ночью в Смоленске
Сильные повреждения получила и рядом припаркованная машина
Дорогой автомобиль сгорел ночью в Смоленске. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Дорогой автомобиль сгорел ночью, 13 января, в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло на улице Нормандии-Неман.
– В пятом часу утра горел «БМВ Икс-5». Огнеборцам удалось потушить огонь, но у машины выгорел мотор, передняя часть, салон. Также пострадал и рядом припаркованная машина – «Тойота Раф 4». У нее обгорело крыло, дверь и местами расплавился пластик, – сообщили в ведомстве.
В пожаре никто не пострадал. Эксперты устанавливают причины происшествия и нанесенный ущерб.