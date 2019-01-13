СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-13T10:08:07+03:00

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Смоленских автомобилистов обвинили в самовольном захвате земли. В соцсетях опубликовали снимки, как кто-то из жителей областного центра отгородил себе несколько мест на территории у дома для парковки машин. Фотографии сделаны на улице Маршала Соколовского у дома 4-Б.

– Как вы к этому относитесь? – пишет автор сообщения в паблике Черный список | Смоленск ВКонтакте. – Ведь аренду эти люди не платят! Будем делать запрос в Промышленную администрацию и убирать эти цепи и столбы. P.S. И не чего выдумывать, мол, с администрацией и соседями договорились...

Смоленских автомобилистов обвинили в самовольном захвате земли. ФОТО: ВКонтакте.

Подписчики группы посоветовали автору срезать цепи и попросить знакомого на «Запорожце» припарковаться на огороженном месте.