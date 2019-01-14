2019-01-14T08:52:22+03:00
Общество

Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки

На площадке разгромлены почтовые ящики
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки. ФОТО: ВКонтакте.Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки. ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки на Краснинском шоссе: на лестничной клетке вырваны дверцы почтовых ящиков, сообщает паблик Черный список | Смоленск ВКонтакте.

По словам автора сообщения, порча общедомого имущества дело рук соседей, проживающих с ней по соседству. Женщина отмечает, что эти люди, регулярно злоупотребляют алкоголем и не дают спать по ночам. Она неоднократно просила их вести себя тише, но ее слова оставались не услышанными.

Отмечается, что от горе-соседей страдает весь подъезд, но на жалобы никто не реагирует.

Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки. ФОТО: ВКонтакте.

Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки. ФОТО: ВКонтакте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 10 тысяч человек побывали в смоленских музеях на каникулах
Стали известны подробности смертельного ДТП под Смоленском
На Смоленщине определены места для крещенский купаний
Наркокурьера с десятками «свертков» задержали в Смоленской области
В Вязьме загорелись две квартиры в многоэтажках
Смолян предупреждают о новом виде мошенничества
Из-за ДТП образовалась пробка на перекрестке в Смоленске
Под Смоленском произошло массовое ДТП с погибшими
Смоленских автомобилистов обвинили в самовольном захвате земли
В Сафоновском районе нашли тело молодой женщины
Дорогой автомобиль сгорел ночью в Смоленске
На Кашена в Смоленске произошло двойное ДТП
Смолянин хотел убить родного брата
У смолян стало меньше вопросов к налоговой
В Смоленской области проходят «сплошные» проверки водителей
Экс-глава Смоленска подал иск о восстановлении в должности
В Смоленске требуют снять баннер с рекламой клиники
В Смоленске в некоторых домах станут холоднее батареи
146 пар заключили браки в Смоленске в декабре
Более 360 школьников побывали в смоленских лагерях зимой
Полиция просит помощи у свидетелей смертельного ДТП в центре Смоленска
В Смоленске сломанная фура заблокировала дорогу
Почти 3 млн рублей задолжали работникам заправки в Смоленской области