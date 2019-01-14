Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки
На площадке разгромлены почтовые ящики
Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки. ФОТО: ВКонтакте.
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Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки на Краснинском шоссе: на лестничной клетке вырваны дверцы почтовых ящиков, сообщает паблик Черный список | Смоленск ВКонтакте.
По словам автора сообщения, порча общедомого имущества дело рук соседей, проживающих с ней по соседству. Женщина отмечает, что эти люди, регулярно злоупотребляют алкоголем и не дают спать по ночам. Она неоднократно просила их вести себя тише, но ее слова оставались не услышанными.
Отмечается, что от горе-соседей страдает весь подъезд, но на жалобы никто не реагирует.
Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки. ФОТО: ВКонтакте.