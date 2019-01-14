Из-за ДТП образовалась пробка на перекрестке в Смоленске
Движение трамваев прекращено
ФОТО: ВКонтакте.
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Пробка образовалась на перекрестке Румянцева - 25 Сентября в Смоленске утром 14 января, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. На трамвайных рельсах столкнулись несколько машин. Из аварии прекращено движение трамваев.
ФОТО: ВКонтакте.
Еще одно ДТП заблокировало движение на Кирова-Гагарина. Инцидент произошел прямо на светофоре. Автомобилисты сообщают, что ДТП произошло прямо на светофоре со стороны Гагарина. Перекрыта вторая полоса поворота налево.
О пострадавших не сообщается.