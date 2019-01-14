СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-14T09:23:17+03:00

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Смолян предупреждают о новом виде мошенничества: работодатели предлагают престижную работу, но за трудоустройство требуют деньги. Соответствующая запись появилась в группе «Жалобная книга. Смоленск» в ВКонтакте.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о наборе актеров для массовки и групповки для съемки в криминальном сериале. Работа должна была вестись в Смоленске. Чтобы попасть в команду, людям нужно было отправить на электронку свои данные и фото. Ответ по почте прислали не всем. Но тех, кому выпала «удача», призвали оформить карту актера за деньги.

- Не ведитесь! Кина не будет, расходимся, - сообщили в паблике.

- Друзья, помните, что если вам предлагают такую работу, что вы еще ни копейки не получили, но уже должны сами заплатить, то это мошенники. И дело касается не только «киношников», а вообще (например, пройти платные курсы перед «трудоустройством»), - напоминают в группе.