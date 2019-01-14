2019-01-14T09:23:17+03:00
Общество

Смолян предупреждают о новом виде мошенничества

Работодатели предлагают престижную работу, но за трудоустройство требуют деньги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолян предупреждают о новом виде мошенничества. ФОТО: pixabay.comСмолян предупреждают о новом виде мошенничества. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Смолян предупреждают о новом виде мошенничества: работодатели предлагают престижную работу, но за трудоустройство требуют деньги. Соответствующая запись появилась в группе «Жалобная книга. Смоленск» в ВКонтакте.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о наборе актеров для массовки и групповки для съемки в криминальном сериале. Работа должна была вестись в Смоленске. Чтобы попасть в команду, людям нужно было отправить на электронку свои данные и фото. Ответ по почте прислали не всем. Но тех, кому выпала «удача», призвали оформить карту актера за деньги.

- Не ведитесь! Кина не будет, расходимся, - сообщили в паблике.

- Друзья, помните, что если вам предлагают такую работу, что вы еще ни копейки не получили, но уже должны сами заплатить, то это мошенники. И дело касается не только «киношников», а вообще (например, пройти платные курсы перед «трудоустройством»), - напоминают в группе.

Смолян предупреждают о новом виде мошенничества. ФОТО: скриншот ВКонтакте.

Смолян предупреждают о новом виде мошенничества. ФОТО: скриншот ВКонтакте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 10 тысяч человек побывали в смоленских музеях на каникулах
Стали известны подробности смертельного ДТП под Смоленском
На Смоленщине определены места для крещенский купаний
Наркокурьера с десятками «свертков» задержали в Смоленской области
В Вязьме загорелись две квартиры в многоэтажках
Из-за ДТП образовалась пробка на перекрестке в Смоленске
Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки
Под Смоленском произошло массовое ДТП с погибшими
Смоленских автомобилистов обвинили в самовольном захвате земли
В Сафоновском районе нашли тело молодой женщины
Дорогой автомобиль сгорел ночью в Смоленске
На Кашена в Смоленске произошло двойное ДТП
Смолянин хотел убить родного брата
У смолян стало меньше вопросов к налоговой
В Смоленской области проходят «сплошные» проверки водителей
Экс-глава Смоленска подал иск о восстановлении в должности
В Смоленске требуют снять баннер с рекламой клиники
В Смоленске в некоторых домах станут холоднее батареи
146 пар заключили браки в Смоленске в декабре
Более 360 школьников побывали в смоленских лагерях зимой
Полиция просит помощи у свидетелей смертельного ДТП в центре Смоленска
В Смоленске сломанная фура заблокировала дорогу
Почти 3 млн рублей задолжали работникам заправки в Смоленской области