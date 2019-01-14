СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-14T10:26:25+03:00

В Вязьме загорелись две квартиры в многоэтажках. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области

В первом случае ЧП произошло в ванне, во втором – горели комнаты

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Две квартиры горели ночью, 14 января, в Вязьме Смоленской области, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Первый инцидент произошел около 23.00 в двухэтажке на Комсомольской. По словам спасателей, загорелась ванная комната. Но помощь огнеборцев людям не потребовалась: они сами сбили пламя, не дав ему распространиться по квартире.

Сложнее обстояли дела в «трешке» на улице Полины Осипенко. Пожар возник в начале третьего ночи на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Огнеборцы около 30 минут боролись со стихией. И в результате не дали огню перекинуться на другие помещения.

- Жилище выгорело изнутри на площади 35 кв.м., закопчено 28 кв.м., также почернел подъезд двумя этажами выше, - сообщили в ведомстве.

К счастью, в обоих ЧП никто не пострадал. Специалисты говорят, что последний пожар мог произойти из-за неаккуратного обращения с огнем жильца.