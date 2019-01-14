Наркокурьера с десятками «свертков» задержали в Смоленской области

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-14T11:30:26+03:00

Наркокурьера со «свертками» задержали в Смоленской области. ФОТО: УМВД России по Смоленской области.

Молодой парень приехал из Москвы, чтобы распространить сильнодействующий наркотик через «закладки»

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Наркокурьера с партией сильнодействующего наркотика задержали в Сафоново, сообщили в пресс-службе смоленской полиции. 22-летний молодой человек приехал из Москвы и намеревался распространить имеющиеся при нем целлофановые свертки через закладки. О прибытии наркокурьера в регион стало известно по поступившей оперативной информации.

Задержанный признался полицейским, что купить сильнодействующий наркотик должен был не один человек: партию планировалось сбыть в нескольких муниципальных образованиях Смоленской области.

В настоящее время сафоновские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Жителю Москвы грозит до 20 лет тюрьмы.