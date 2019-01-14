На Смоленщине определены места для крещенский купаний

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-14T12:32:28+03:00

48 купелей и иорданей будут подготовлены для купания в день Крещения, 18 января. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Окунуться в прорубь можно с 18 по 19 января

Изменить размер текста: A A

48 купелей и иорданей будут подготовлены для купания в день Крещения, 18 января, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Окунуться жители региона смогут в областном центре – для них будут оборудованы и освещены два водоема и купель – и во всех муниципальных образованиях Смоленщины.

Напомним, совершить обряд можно после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января.

В пресс-службе ведомства напоминают, что спасатели и медики будут дежурить на всех разрешенных для совершения таинства водоемах и купелях два дня: с 22.00 18 января до окончания купания 19 января.

Список разрешенных мест для купания доступен по ссылке.