На Смоленщине определены места для крещенский купаний
48 купелей и иорданей будут подготовлены для купания в день Крещения, 18 января, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Окунуться жители региона смогут в областном центре – для них будут оборудованы и освещены два водоема и купель – и во всех муниципальных образованиях Смоленщины.
Напомним, совершить обряд можно после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января.
В пресс-службе ведомства напоминают, что спасатели и медики будут дежурить на всех разрешенных для совершения таинства водоемах и купелях два дня: с 22.00 18 января до окончания купания 19 января.
Список разрешенных мест для купания доступен по ссылке.
Совершить обряд можно после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ