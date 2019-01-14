2019-01-14T12:32:28+03:00
Общество

На Смоленщине определены места для крещенский купаний

Окунуться в прорубь можно с 18 по 19 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
48 купелей и иорданей будут подготовлены для купания в день Крещения, 18 января. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.48 купелей и иорданей будут подготовлены для купания в день Крещения, 18 января. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

48 купелей и иорданей будут подготовлены для купания в день Крещения, 18 января, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Окунуться жители региона смогут в областном центре – для них будут оборудованы и освещены два водоема и купель – и во всех муниципальных образованиях Смоленщины.

Напомним, совершить обряд можно после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января.

В пресс-службе ведомства напоминают, что спасатели и медики будут дежурить на всех разрешенных для совершения таинства водоемах и купелях два дня: с 22.00 18 января до окончания купания 19 января.

Список разрешенных мест для купания доступен по ссылке.

Совершить обряд можно после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Совершить обряд можно после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 10 тысяч человек побывали в смоленских музеях на каникулах
Стали известны подробности смертельного ДТП под Смоленском
Наркокурьера с десятками «свертков» задержали в Смоленской области
В Вязьме загорелись две квартиры в многоэтажках
Смолян предупреждают о новом виде мошенничества
Из-за ДТП образовалась пробка на перекрестке в Смоленске
Неизвестные устроили погром в подъезде многоэтажки
Под Смоленском произошло массовое ДТП с погибшими
Смоленских автомобилистов обвинили в самовольном захвате земли
В Сафоновском районе нашли тело молодой женщины
Дорогой автомобиль сгорел ночью в Смоленске
На Кашена в Смоленске произошло двойное ДТП
Смолянин хотел убить родного брата
У смолян стало меньше вопросов к налоговой
В Смоленской области проходят «сплошные» проверки водителей
Экс-глава Смоленска подал иск о восстановлении в должности
В Смоленске требуют снять баннер с рекламой клиники
В Смоленске в некоторых домах станут холоднее батареи
146 пар заключили браки в Смоленске в декабре
Более 360 школьников побывали в смоленских лагерях зимой
Полиция просит помощи у свидетелей смертельного ДТП в центре Смоленска
В Смоленске сломанная фура заблокировала дорогу
Почти 3 млн рублей задолжали работникам заправки в Смоленской области