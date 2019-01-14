2019-01-14T12:50:07+03:00
Общество

Более 10 тысяч человек побывали в смоленских музеях на каникулах

Самыми популярными стали Фленово, Музей ВОВ и Художественная галерея
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Более 10 тысяч человек побывали в смоленских музеях на каникулах. ФОТО: admin-smolensk.ru.Более 10 тысяч человек побывали в смоленских музеях на каникулах. ФОТО: admin-smolensk.ru.
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Более 10 тысяч человек побывали в смоленских музеях на восьмидневных каникулах, сообщают сотрудники пресс-службы областной администрации. Самыми популярными местами, куда туристы ехали автобусами, стали Фленово, музей ВОВ и Художественная галерея.

Работники учреждения для них подготовили для гостей необычную программу: кроме рассказов об истории экспонатов, посетители смогли увидеть различные театрализованные представления, принять участия в играх, конкурсах, а также вспомнить об истории празднования Нового года.

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